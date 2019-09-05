نتنياهو: الوقت ليس مناسباً للحوار مع ايران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:" إن هذا الوقت ليس وقت إجراء محادثات مع إيران. حسبما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية صباح الخميس.

يأتي هذا في ظل المساعي الفرنسية لعقد لقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش قمة الدول العشرين في الأمم المتحدة. حيث لم يستبعد ترامب هذا اللقاء في الوقت الذي أكد فيه روحاني أنه لا لقاءات قبل رفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

ورأى نتنياهو أن "هذا هو وقت ممارسة الضغط على إيران"، وليس المفاوضات معها.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات نتنياهو جاءت قبيل توجهه إلى لندن صباح الخميس للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.