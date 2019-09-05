نتائج الثانوية العامة في المناطق المحررة 2019 استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2019 بالاسم للمحافظات المحررة عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو برقم الجلوس، والذي يأتي عقب كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله سالم لملس عن رابط نتائج الثانوية 2019 للقسم العلمي والأدبي برقم جلوس الطالب أو الطالبة، وكذلك نسب النجاح العامة وفي كل شعبة على حدى أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى جميع المحافظات، في الوقت الذي لا تزال هناك استمرار في عمليات التصحيح بالمحافظات الأخرى، وسنضع لكم رابط النتائج ومنه يمكن التعرف على نتائج الصف التاسع وما يتوافر من عمليات استعلام إلكترونية عن الدرجات النهائية للدور الأول والثاني في حينه.

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