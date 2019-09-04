الجيش اللبناني يعلن توقيف إرهابي مصري

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، المصري المدعو فادي إبراهيم أحمد علي الملقب بـ "أبو خطاب" لانتمائه إلى تنظيم فتح الإسلام الإرهابي.

وقال الجيش في بيان له، إن "الموقوف أبو خطاب يعتبر أحد أبرز المطلوبين الإرهابيّين لقيامه بتشكيل خليّة أمنية إرهابية تعمل لصالح تنظيم داعش، وقد تمّ توقيف معظم أفرادها، وكانت هذه الخليّة قد خطّطت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من المناطق اللبنانية".

وأضافت أن الموقوف "شارك في معارك ضد الجيش في مدينة طرابلس شمال لبنان عام 2014 ضمن مجموعة الإرهابيَّيْن أسامة منصور وشادي المولوي، وغادر مخيم عين الحلوة في أيلول/ سبتمبر عام 2017 حيث قام ببثّ فيديو يوثّق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم المذكور في شباط/ فبراير 2018 معاوِداً نشاطه الإرهابي في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني".