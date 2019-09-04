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موعد اجازة عاشوراء 2019 في العراق

  • فلسطين اليوم
  • 21:43 - 04 سبتمبر 2019
موعد اجازة عاشوراء 2019 في العراق موعد اجازة عاشوراء 2019 في العراق
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يحيي الشيعة في جميع أنحاء العالم يوم عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين، وتوافد الملايين على المراقد والمساجد في كربلاء العراقية وبلدان أخرى ذات كثافة سكانية شيعية منها أفغانستان وأذربيجان والبحرين وإيران ولبنان وباكستان والسعودية وسوريا.

من جهته، كشف مجلس محافظة كربلاء عن تاريخ عطلة عاشوراء للعام 2019 لجميع الموظفين ودوائر القطاع الخاص والعام في المحافظة، مؤكداً أن "رئيس وأعضاء المجلس صوتوا على تعطيل الدوام الرسمي ليومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام". في إشارة إلى أن "العطلة هي عطلة محلية ولا تشمل الدوائر التي تشترك بخطة زيارة عاشوراء".

ويحيي المسلمون وخاصة أتباع أهل البيت في العالم ذكرى يوم "عاشوراء" العاشر من شهر محرم من كل عام، حيث يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في كربلاء، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع فيها الرايات السود، وسط المجالس التي تروي السيرة التراجيدية للحدث.

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