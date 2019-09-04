مشاهدة مسلسل جنان الحلقه 4 مشاهدة ممتعة

يترقب جمهور الأعمال الخليجية بعد قليل مشاهدة أولى حلقات مسلسل "جمان" على إحدى القنوات ويشارك فى بطولته كل من نور الغندور وآخرين وينتمى إلى الأعمال الرومانسية من حيث علاقة المرأة بالرجل، وأحاسيس كل منهما تجاه مختلف القضايا.

ويتناول العمل قضية نفسية المرأة التي أحاطت بها القيود فتمردت عليها، ثم اختارت أن تعود إليها بمحض إرادتها، عبر قصة امرأة تدعى جمان، التي تجسد نور الغندور شخصيتها، حيث تعيش حياتها الأسرية مع زوجها، لكن تحدث متغيرات كثيرة في حياتها، وسط أحداث وخطوط متشابكة في العمل الذي يطرح قضايا اجتماعية وإنسانية عدة، مسلّطا الضوء على العلاقات العاطفية والخيانة وسوء المعاملة والهجران بين الأزواج».

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يُذكر أن "جمان" مأخوذ عن رواية الكاتبة علياء الكاظمي، ومن إخراج خالد جمال، وبطولة عدد من الفنانين بينهم نور الغندور، وفاطمة الحوسني، وفوز الشطي، وفاطمة الطباخ، ومهند الحمدي، وهدى صلاح، وعبد الله التركماني، وناصر كرماني، ومحمد الدوسري، وفرح المهدي، وحسن إبراهيم، وليالي دهراب، وإيمان العلي، وأحمد النجار، وأحمد الهزيم وغيرهم.