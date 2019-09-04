الجبهة الشعبية: زيارة نتنياهو للخليل "تصعيد خطير"

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأربعاء، زيارة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، للبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، "تصعيد خطير يمكن أن يشعل حربا دينية".

وقالت الجبهة في بيان صحفي: "محاولات العدو الصهيوني تحويل الصراع السياسي إلى ديني لن يحقق أهدافه بأي حال من الأحوال".

وأضافت أن "إقدام نتنياهو على هذه الخطوة الإجرامية الاستفزازية وقبل وقت قصير من موعد الانتخابات، تؤكد أنه يعاني من مأزق شديد ومن خشية خسارته هذه الانتخابات".

ودعت الجبهة الفلسطينيين "إلى تصعيد الاشتباك المفتوح ضد الاحتلال في جميع مناطق الضفة وخصوصاً في مدينة الخليل المحتلة".

وحمّلت الجبهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن "مسؤولية هذا التصعيد الصهيوني الخطير ضد الحرم الإبراهيمي".

وأكدت أن سياسة الصمت المريب الذي تنتهجه المؤسسات الدولية بحق القضية الفلسطينية يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم .

ويزور نتنياهو، مدينة الخليل وبلدتها القديمة والمسجد الإبراهيمي، للمشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين للأحداث التي جرت عام 1929، وأسفرت عن مقتل نحو 60 يهوديا من سكان المدينة.

ووقعت تلك الأحداث، خلال ثورة "البراق"، التي اندلعت احتجاجا على عمليات تهويد فلسطين، من قبل بريطانيا، والحركة الصهيونية.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، الأول خاص بالمسلمين ويمتد على 45% من مساحة المسجد، وآخر خاص باليهود على المساحة المتبقّية (55%).

وجاء التقسيم على خلفية قتل مستوطن يهودي لـ29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية"، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.