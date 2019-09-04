أسماء المرشحين للمجلس الوطني 2019 اللجنة الوطنية للإنتخابات الامارات

أسماء المرشحين للمجلس الوطني تدخل الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 مرحلة جديدة، اعتباراً من اليوم، بفتح 9 مقار تسجيل على مستوى الدولة، أبوابها في تمام 8 صباحاً لاستقبال الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ممن تتوافر لديهم الشروط، حيث ستتم عملية التسجيل على مدار خمسة أيام متتالية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات لـ«البيان» عن زيادة أعضاء لجان الإمارات من 48 عضواً إلى 50 عضواً، فيما أشار التطبيق الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات 2019، إلى توزيع الأعضاء على 7 لجان تمثل كل إمارات الدولة، منهم 17 عضواً سيتولون مهام الإشراف على إدارة لجنة إمارة أبوظبي، و8 أعضاء لإدارة لجنة إمارة دبي، و5 أعضاء لإمارة الشارقة، و5 أعضاء لإمارة عجمان. كما تم تحديد 5 أعضاء لإدارة لجنة إمارة رأس الخيمة، و5 لإدارتها في أم القيوين، و5 آخرين لإمارة الفجيرة، حيث تم تشكيل تلك اللجان، بقرار من اللجنة الوطنية، بناءً على اقتراح دواوين الحكام، ويكون مقرها الإمارة المعنية.

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