أسماء المعلمين المرشحين للترقية وزارة التربية والتعليم المصرية 2019

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط للتسجيل والاستعلام عن نتائج ترقية المعلمين للعام 2019 في جميع المحافظات المصرية .
واكدت وزارة التربية والتعليم المصرية نشرت في وقت سابق شروط ترشح المعلمين للترقية أبرزها أن يكون المعلم على رأس العمل ، وأن يكون آخر تقريرين فوق المتوسط على الاقل ، وأن تكون الفترة البينية 5 سنوات كاملة بدون الاجازات اما الماجستير 4 سنوات والدكتوراه 3 سنوات .
ونوهت الوزارة أنه بامكان المعلمين الراغبين بالترقية بتقديم طلب معتمد من المدرسة لمسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة بالبيانات التالية :
الاسم كود المعلم :
الرقم القومي
تقدير المؤهل
تقدير آخر تقريرين
الحالة الوظيفية : على رأس العمل
أسماء المعلمين المرشحين للترقية الرابط من هنا