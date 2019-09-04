أسماء المعلمين المرشحين للترقية وزارة التربية والتعليم المصرية 2019

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط للتسجيل والاستعلام عن نتائج ترقية المعلمين للعام 2019 في جميع المحافظات المصرية .

واكدت وزارة التربية والتعليم المصرية نشرت في وقت سابق شروط ترشح المعلمين للترقية أبرزها أن يكون المعلم على رأس العمل ، وأن يكون آخر تقريرين فوق المتوسط على الاقل ، وأن تكون الفترة البينية 5 سنوات كاملة بدون الاجازات اما الماجستير 4 سنوات والدكتوراه 3 سنوات .

ونوهت الوزارة أنه بامكان المعلمين الراغبين بالترقية بتقديم طلب معتمد من المدرسة لمسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة بالبيانات التالية :

الاسم كود المعلم :

الرقم القومي

تقدير المؤهل

تقدير آخر تقريرين

الحالة الوظيفية : على رأس العمل

أسماء المعلمين المرشحين للترقية الرابط من هنا