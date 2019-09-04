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أسماء المعلمين المرشحين للترقية وزارة التربية والتعليم المصرية 2019

  • فلسطين اليوم
  • 20:35 - 04 سبتمبر 2019
وزارة التربية والتعليم المصرية 2019 وزارة التربية والتعليم المصرية 2019
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اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية رابط للتسجيل والاستعلام عن نتائج ترقية المعلمين للعام 2019 في جميع المحافظات المصرية .

واكدت وزارة التربية والتعليم المصرية نشرت في وقت سابق شروط ترشح المعلمين للترقية أبرزها أن يكون المعلم على رأس العمل ، وأن يكون آخر تقريرين فوق المتوسط على الاقل ، وأن تكون الفترة البينية 5 سنوات كاملة بدون الاجازات اما الماجستير 4 سنوات والدكتوراه 3 سنوات .

ونوهت الوزارة أنه بامكان المعلمين الراغبين بالترقية بتقديم طلب معتمد من المدرسة لمسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة بالبيانات التالية : 

الاسم كود المعلم : 
الرقم القومي 
تقدير المؤهل 
تقدير آخر تقريرين 
الحالة الوظيفية : على رأس العمل 

 

أسماء المعلمين المرشحين للترقية الرابط من هنا

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