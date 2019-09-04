نتائج الثانوية 2019 في ليبيا برقم الجلوس المنطقة الغربية

اكدت وزارة التربية والتعليم في ليبيا انه لم يتم الاعلان حتى الان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وان ما تم تداوله يوم الخميس 22 أغسطس على بعض المواقع الإلكترونية الوهمية هي أكذوبة ،موضحة أنه فور ظهور أي أخبار جديدة سيتم نشرها عبر موقع الوزارة الليبية.

وفي سياق مختلف، بلغت نسبة نجاح النتيجة الإعدادية الدور الأول شرق 59.1% وينتظر طلاب الإعدادية غرب الآن اعتماد نتيجتها من قبل الوزير وظهورها على المواقع الإلكترونية وتسود حالة من القلق بين كلا من الطلاب وأولياء الأمور.

كما وتسود حالة من القلق في انتظار إعلان النتيجة منذ أن قام الطلاب بأداء الاختبارات الخاصة بهم في الفترة من 7 يوليو حتى 17 يوليو في كلا من ” التربية الإسلامية ، الكتابة التعبير والإملاء والخط ، العلوم، التاريخ، الرياضيات، النحو، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا، الحاسوب”.

اعلن وزير التربية والتعليم الليبي الدكتور عثمان عبد الجليل في حكومة الوفاق الوطني انه سيتم أعلان النتيجة علي الموقع الإلكتروني عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة من قبله وبعدها يمكن للطلاب الاستعلام عنها إلكترونيا موقع الوزارة الليبية.