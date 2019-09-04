اشتية: أزمات الحكومة متراكمة منذ 14 عاما والحل الأمثل انهاء الانقسام

قال رئيس حكومة رام الله الدكتور محمد اشتية: "إن حكومته التزمت منذ ثلاثة أشهر بتوحيد معايير صرف الرواتب، فكل من يتلقى راتب أقل من 2000 شيقل يحصل على راتب 100%، ومن يتلقى راتب فوق الـ 2000 شيكل يحصل على 60% دون صرف العلاوات".

تصريحات محمد اشتية تأتي بعد موجة من الانتقادات الشديدة التي وجهت له من موظفي السلطة خاصة موظفي تفريغات 2005 الذين تلقوا ما بين 5 شيكل حتى 700 شيكل فقط الشهر الماضي، مما ينافي تصريحات اشتية تماماً.

وأضاف اشتية خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص في الفيسبوك: "الحكومة ورثت مشاكل مالية في قطاع غزة، بعضها متراكم منذ 14 سنة وبعضها منذ 4 سنوات والسبب الرئيس هو الانقسام"، مؤكداً أن الحل الأمثل لإنهاء مشاكل قطاع غزة هو المصالحة.

وأشار إلى أن حكومته لم تكن تسيطر على قطاع غزة منذ سنوات عدة ولا تملك معلومات دقيقة وتفصيلية عن كافة موظفيها".

وتابع قوله: "نخوض معركة مالية تشنها أمريكا وإسرائيل، أمريكا وقفت كل التمويل وإسرائيل تحتجز رواتب الشهداء والأسرى، أنتم –موظفي قطاع غزة- صبرتم كثيرا وعلينا ان نعمل سوياً لنتجاوز الازمة ونضع الحلول الازمة لها".