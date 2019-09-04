نتنياهو من الخليل: لسنا أجانب وسنبقى هنا للأبد

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اقتحامه لمدينة الخليل اليوم الأربعاء، إن "الخليل لن تكون بدون يهود، ونحن لسنا أجانب فيها".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال بحسب صحيفة "معاريف" العبرية: "سنبقى هنا للأبد، وأفتخر لأن حكومتي من أسست الخطة الاستيطانية، ببناء عشرات الوحدات السكنية لمستوطني الخليل".

واقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل.

ويشكل اقتحام نتنياهو للحرم إعلانًا صريحًا وواضحًا عن رعايته لمخططات المستوطنين ودعم جرائمهم بحق شعبنا.

وسبق اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي، اقتحام رئيس دولة الاحتلال رؤوبين ريفلين للحرم في ظل إجراءات عسكرية مشددة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منذ ساعات الصباح، المحال التجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وأخلت كافة المدارس فيها؛ تمهيدا لاقتحام نتنياهو وريفلين الحرم الإبراهيمي.

كما منعت قوات الاحتلال، الطواقم الصحفية من تغطية اقتحام الحرم الإبراهيمي، وأعاقت عملها.