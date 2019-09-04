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اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الخليل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:13 - 04 سبتمبر 2019
مواجهات في الضفة مواجهات في الضفة
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وقعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات مختلفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل شارع الشهداء في مدينة الخليل المحتلة رفضاً لاقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة.

وقام الشبان برشق قوات الاحتلال بالحجارة على الحجاز العسكري الذي أقيم على مدخل شارع الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت باب الزاوية في مدينة الخليل وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما اغلق العديد من اصحاب المحال التجارية محالهم، في مناطق باب الزاوية ومدخل شارع الشهداء وشارع واد التفاح في الخليل.

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