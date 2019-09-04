عباس سيزور فرنسا قريباً

من المقرر أن يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العاصمة الفرنسية باريس للقاء نظيره الرئيس إيمانويل ماكرون قبيل توجه عباس إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وسيبحث عباس مع ماكرون ما تمر به القضية الفلسطينية من صعوبات وتحديات في ظل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، إضافة إلى وضعه في قلب الحدث خاصة بعد قضية اقتطاع "إسرائيل" أموال الضرائب الفلسطينية باعتبارها خرقا لاتفاقية باريس الموقعة بين الجانبين برعاية فرنسية عام 1994، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخطره على تدمير حل الدولتين، وفقاً للسفير لدى فرنسا سلمان الهرفي.

ويأتي الإعلان عن زيارة عباس، إلى باريس بعد أيام على تصريحات لماكرون نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية قال فيها، إن الجانب الفرنسي لم يعد يعلق أمالا على خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" ويعمل على مقترحات أخرى.

وأوضح ماكرون في تصريحاته أنه "لم يعد ينتظر صفقة القرن التي يعمل عليها الرئيس ترامب وفريق مستشاريه، وأنه مستمر في العمل على مقترحات مختلفة بشأن ذلك".