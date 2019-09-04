الخارجية: ندرس أنجع السبل لمواجهة التوجه الأمريكي لتسجيل مواليد القدس الأمريكيين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تدرس أنجع السبل لمواجهة التوجه الأمريكي لتسجيل مواليد القدس الأمريكيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال: "إننا نراجع باستمرار مسألة تسجيل جواز السفر ونفكر في إجراء هذا التغيير"، في إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تسجيل مكان ولادة المواطنين الأمريكيين المولودين في مدينة القدس على أساس "القدس _ اسرائيل" في جوازات سفرهم ومستنداتهم الشخصية الأخرى، علما أنه جرت في السابق محاولات للقيام بهذه الخطوة، لكن قرار المحكمة الأمريكية منع تطبيق ذلك.

ورأت الوزارة، الأربعاء أن هذا تصعيد ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم وأن مجرد التفكير بهذا الاتجاه هو خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

واعتبرت أنه محاولة لترجمة اعلان ترامب المشؤوم بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، هذا بالإضافة لكونه يعبر عن عمق الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته.

وأكدت الوزارة رفضها المطلق لهذه الخطوة وتعتبرها إمعانًا من قبل ادارة ترامب في معاداة الشعب الفلسطيني وتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشارت إلى أنها تدرس وبالتشاور مع المستشارين القانونيين انجع السبل والإجراءات الواجبة الاتباع لمواجهة هذه الخطوة في حال أقدمت الإدارة الأمريكية على تنفيذها، بما في ذلك التوجه إلى المحاكم الأمريكية نفسها.