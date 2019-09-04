ماهية سوق الفوركس وطريقة التداول والربح من العملات

الربح من التداول في الأسواق المالية بات مصدر من مصادر الدخل للكثيرين، بيد أن هناك من المتداولين يستمتعون بلحظات المخاطرة والمجازفة بأموالهم عبر التداول المالي بمختلف أسواق، وإذا ذكرنا التداول المالي لا بد ألا نغفل تداول الفوركس على الإطلاق، والذي يعتبر واحدًا من أهم الأسواق المالية على منصة أدميرال ماركتس.

نعلم أن أول تساؤل يتبادر إلى أذهانكم يدور حول ماهية الفوركس، وطريق التداول به، ونحن في هذا المقال نقدم لكم كل ما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي "فوركس"، المناسب لكل مكان في العالم، والذي يمنحك إمكانية الوصول إلى مكاسب مهولة إن جاز التعبير.

ماهية سوق الفوركس

سوق الفوركس أو سوق الصرف الأجنبي بالأحرى، هو أحد الأسواق المالية التي يتم فيها تداول العملات، بل هو أكبر سوق مالي في العالم وأكثرهم سيولة.

هذا فضلًا عن أنه لديه الكثير من المميزات، على رأسها أنه مفتوح 24 ساعة على مدار اليوم، خمسة أيام أسبوعيًا، بل تتخطى صفقاته اليومية صفقات بورصة نيويورك والتي تتعامل مع حوالي 169 مليار دولار يوميًا، في حين يبلغ عدد صفقات سوق الفوركس اليومية أكثر من 5 تريليون دولار.

كما يمكنك الوصول إلى عقود الفروقات بأكثر من 40 زوجًا من العملات عبر منصة أدميرال ماركتس، وتشمل الأزواج الرئيسية مثل EURUSD والثانوية مثل EURGBP وأيضًا الأزواج الغربية منها USD CZK.

من يمكنه المشاركة في سوق الفوركس

وبعد المعلومات التي تم طرحها عن سوق الفوركس، بديهي أن يتساءل المهتمين عن المسموح لهم بالمشاركة في التداول بسوق فوركس، والإجابة عن ذلك التساؤل تكمن في أن سوق الفوركس يسمح لكل من يرغب في التداول من خلاله بالمشاركة سواء كانوا لاعبين رئيسيين، أو المستثمرين الأفراد أو البنوك المركزية والتجارية وحتى البنوك الاستثمارية يمكنها التداول داخل سوق الصرف الأجنبي "فوركس"، وذلك لأنها دائمًا هناك تعاون بينهم نيابة عن أنفسهم وعملائهم.

لم يقتصر الأمر على أولئك الذين ذكرناهم، ولكن يمكن أيضًا للشركات متعددة الجنسيات المشاركة في سوق الفوركس، هذا بالإضافة إلى مديري الأموال العالميين والتجار المسجلين، ووسطاء الأموال الدوليين، فضلًا عن تداول العقود الآجلة والخيارات الثنائية.

هل يحتاج تداول الفوركس مبالغ كبيرة؟

الحقيقة الأمر يعتمد في المقام الأول على الطريقة التي تنوي التداول بها، سواء كنت متداول تستخدم الرافعة المالية أو حتى مستوى منها، كما يعتمد على رأس المال الذي قررت المخاطرة به، ولكن في كل الأحوال يمكنك البدء في الاستثمار بـ50 دولار أو 50 ألف دولار، ولا يوجد حد للمبالغ التي تريد المخاطرة بها.

ولكن عليك دائما أن تأخذ في الاعتبار أن كلما زاد قيمة الأموال زاد مستوى المخاطرة التي يمكن التعرض لها.

كما يجب عليك أن تعلم أنه بالأخير التداول يحمل النواحي النفسية للمتداول ويحتاج منه إلى إدارة المخاطر بكل حكمة وهدوء، ولذلك نجد المتداولين المحترفين قلما يتعرضون إلى الخسائر بفضل تقليل حدة المخاطر وبناءً عليه يجنون أقصى أرباح عبر تحليل السوق الحذر، والسير على استراتيجيات تداول فعالة، بل قواعد أموال محكمة وشديدة.

أفضل منصات تداول الفوركس

برغم أن هناك الكثير من المنصات تتيح تداول الفوركس؛ إلا أن MetaTrader 4 و MetaTrader 5 يعتبر أشهر منصتين بالعالم لتداول الفوركس، وعلى الجانب الآخر توفر منصة أدميرال ماركتس ميزات إضافية على MT5 و MT4 الأمر الذي يسمح لمتداولي أدميرال ماركتس التداول دون الحاجة لتحميل أية برامج مباشر في متصفح الويب، بل يمكنهم التداول بشكل مباشر عبر MetaTrader WebTrader.

طريقة تحديد أسعار سوق العملات

يعتمد ذلك على عدة عوامل والتي تؤثر إما محتمل أنها تؤثر في أسعار سوق العملات، وأسعار الفائدة والعملات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية ومعدلات التضخم، ولهذا لا توجد طريقة محددة للتنبؤ أو الفراسة بتحركات أسعار العملات، ولكنه يمكن الاعتماد على أساليب وتقنيات التحليل التي ينفذها محللي التداول وبناءً عليها يمكن استخلاص أسعار تقريبية.

أوقات التداول بسوق الفوركس

في الخمسة أيام خلال الأسبوع التي يفتح فيها سوق الفوركس يعمل على مدار 24 ساعة، وفي هذه الأثناء يتم التداول من أنحاء العالم بين كافة المراكز المالية الرئيسية، حيث أن سوق فوركس يفتح يوم الأحد في العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش ويغلق يوم الجمعة في العاشرة مساءً بتوقيت جرينتش أيضًا.