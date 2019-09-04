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تنويه مهم من وزارة الداخلية حول البيانات الصادرة عنها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:05 - 04 سبتمبر 2019
صورة من موقع تفجير حاجز الشرطة صورة من موقع تفجير حاجز الشرطة
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أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأربعاء، بيانًا مهمًا للرأي العام حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع.

وأكدت الوزارة أن كل ما يصدر عنها، سواء بخصوص جريمة تفجير حاجزي الشرطة، أو غيرها، يتم نشره عبر موقعها الرسمي ومنصاتها المعروفة على مواقع التواصل، وعلى لسان المتحدث باسمها، وما دون ذلك لا يمثل الوزارة.

يأتي ذلك في ظل الاشاعات الكثيرة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنًا مع أيِّ حدث هام أو يأخذ ضجة وصدى في الشارع الفلسطيني، خاصة حادث تفجير حاجز الشرطة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب عدد، جراء حادثي تفجير وقعا قرب حاجزي شرطة جنوب غرب مدينة غزة الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيان باستشهاد 3 من عناصر جهاز الشرطة، وهم: ملازم سلامة ماجد النديم (32عامًا)، وملازم وائل موسى محمد خليفة (45عامًا)، ومساعد علاء زياد الغرابلي (32عامًا) وجميعهم من مرتبات شرطة المرور والنجدة، إضافة لإصابة 3 آخرين.

وقالت إنها تتابع التفجيرين الآثمين، اللذين استهدفا حاجزين للشرطة غرب غزة.

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