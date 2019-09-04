قوات الاحتلال تطلق النار صوب مجموعة من الشبان شمال القطاع

أطلقت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار نحو عدد من الشبان، اليوم الأربعاء، قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

وزعم موقع "مفزاك" العبري، أن جيش الاحتلال أطلق النار نحو الشبان لإبعادهم عن السياج الفاصل، مشيرًا إلى أن الشبان غادروا المكان دون إصابات.