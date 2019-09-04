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د. الهندي: اقتحام نتنياهو تصعيد انتخابي وعلى السلطة رفع يدها عن المقاومة

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 15:23 - 04 سبتمبر 2019
الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور محمد الهندي، أن اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوف ريفلين ورئيس وزراءه بنيامين نتنياهو هو تصعيد من أجل الحصول على أصوات اليمين المتطرف في انتخابات الكنيست المقبلة.

وأوضح د. الهندي في تصريحات لـ"فضائية فلسطين اليوم" مساء اليوم الأربعاء، أن شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى إدانة حقيقية من السلطة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وعليها وقف التنسيق الأمني فوراً.

وأشار إلى أن فصائل المقاومة دعت الشعب الفلسطيني للانتفاض ضد ممارسات الاحتلال الرامية إلى تمرير صفقات مشبوهة، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع يدها عن المقاومة في الضفة الغربية.

وكان رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي روبين ريفلين اقتحم بعد ظهر اليوم الأربعاء الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

ومن المقرر أن يقتحم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرم الإبراهيمي الساعة 17:00 برفقة كبار المسؤولين الإسرائيليين.

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