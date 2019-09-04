فلسطينيات تستعد لإطلاق مؤتمر "الإعلاميات يتحدثن 4 "

تستعد مؤسسة فلسطينيات برنامج نادي الاعلاميات لإطلاق مؤتمر "الإعلاميات يتحدثن 4" نهاية الشهر الجاري، والذي تنفيذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة هنرش بل الألمانية، لمناقشة واقع الإعلاميات الفلسطينيات في ظل التحديات التي يواجهنها.

ويحمل المؤتمر في نسخته الحالية عنوان "الصحافيات وأزمة المؤسسات والأطر الصحافيات الفلسطينية- الإشكاليات والبدائل"، ويهدف إلى تفعيل دور الصحفيات في النقابة والكتل والأطر الصحافية.

كما يهدف المؤتمر إلى قراءة أثر إغلاق المؤسسات الصحفية على الصحفيات، وتقديم بدائل ممكنة، والمساهمة في توحيد الجسم الصحافي تحت مظلة نقابة الصحافيين، والخروج بقرارات وتوافق حول المبادرات المقدمة.

ويتضمن المؤتمر الذي تحوّل منذ العام الماضي إلى تقليد سنوي تعقده فلسطينيات، عدة محاور موزعة على جلستين رئيستين، تناقش الأولى إغلاق المؤسسات الإعلامية وأثره، والثانية الصحفيات في الأطر الصحفية ونقابة الصحافيين.

وتتضمن أوراق العمل الت يتم طرح إعلان استقطاب حولها أثر إغلاق وسائل إعلامية على الصحفيات، وقراءة قانونية وحقوقية حول أزمة المؤسسات التسويات القانونية، وأثر إغلاق مؤسسات ووسائل إعلام على المشهد الإعلامي والبدائل.

كما تتضمن أوراق العمل واقع تمثيل الإعلاميات داخل نقابة الصحافيين والأطر الصحفية وقراءة في دور النقابة من أزمة المؤسسات، إضافة إلى الجلسة الختامية التي سيتم من خلالها طرح مبادرة توحيد الجسم الصحفي تحت مظلة نقابة الصحافيين.