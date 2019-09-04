الخليل: القبض على مطلوب متهم بالقتل هارب منذ 4 سنوات

ألقت الشرطة اليوم القبض على مطلوب هارب من العدالة منذ 4 سنوات، وصادر بحقه عدد من المذكرات القضائية بتهمة القتل العمد في مدينة دورا جنوبي الخليل.

وذكر المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة تتعلق باختباء المطلوب داخل منزل قديم في مدينة دورا, على الفور استصدرت الشرطة أمر تفتيش من النيابة العامة، وتوجهت قوة من مركز شرطة دورا تساندها الشرطة الخاصة إلى المكان للقبض على المطلوب.

وتبين أنه يختبئ داخل منزل مجهز بكاميرات مراقبة وجدران اسمنتية تعيق الدخول إليه, حيث حاول المطلوب الهروب عند مشاهدته الشرطة إلا أن عناصر الشرطة قد تمكنوا من اللحاق به وإلقاء القبض عليه.

وأشار ارزيقات، بأن المطلوب صادر بحقه 12 مذكرة قضائية منها 3 مذكرات قضائية بتهمة القتل العمد بالإضافة لعدد من أوامر الحبس, علماً بان جريمة القتل قد وقعت داخل مدينة الخليل في العام 2013، بناء على ذلك قامت الشرطة بتنفيذ هذه المذكرات القضائية حسب الأصول.