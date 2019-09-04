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تردد قناة ام بي سي 4 الجديد على قمر نايل سات وعرب سات 2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:54 - 04 سبتمبر 2019
تردد قناة ام بي سي 4 الجديد على قمر نايل سات وعرب سات 2019 تردد قناة ام بي سي 4 الجديد على قمر نايل سات وعرب سات 2019
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تعد قناة إم بي سي 4 واحدة من أهم القنوات التي تتبع شبكة قنوات إم بي سي، وهي متخصصة في عرض العديد من البرامج الأمريكي والبرامج المتخصصة في إذاعة تقارير الأفلام الأمريكي الشهيرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام الأجنبية.

لم تقتصر قناة MBC 4 على المسلسلات والأفلام الأجنبية، بل اعتادت على عرض الحفلات العالمية السينمائية والموسيقية، من خلال البرامج المميزة والحصرية في القناة، حيث تعد الأشهر من بين القنوات التي تعرض محتوى أجنبي مميز.

 تردد قناة MBC 4  عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح المدار
1193811470 27500 (v) عمودي 4/3 8 درجات غرب

تردد قناة MBC 4 عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح
12284 27500 أفقي ( h) 6/5
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