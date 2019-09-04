تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد 2019 على النايلسات

تعتبر قناة إم بي سي بوليود من مجموعه قنوات إم بي سي السعودية التي تمتلك العديد من قنوات المنوعات في الوطن العربي، وتعتبر قناة إم بي سي بوليود هي القناة الوحيدة ضمن باقة إم بي سي المتخصصة في الأفلام والمسلسلات الهندية.
تعرض القناة دائما أحدث أخبار بوليود وإيرادات الأفلام كما تقدم من خلال برامجها تغطية شاملة لأهم المهرجانات الهندية، فضلا عن ذلك تعرض القناة بصورة مستمرة أحدث الأغاني الهندية لأهم نجوم الهند، هذه العروض المميزة كان لها أثرها الواضح على تردد قناة إم بي سي بوليود الجديد وساهمت بصورة في انتشاره.
جدول أفلام قناة إم بي سي بوليود.
نعرض عليكم فيما يلي بيان بجدول أفلام قناة إم بي سي بوليود المقدمة على القناة اليوم بتوقيت السعودية.
|لكنه لي
|11:49pm
|خادع
|12:49am
|Action Jackson
|01:44am
|The State Vs. Jolly LL.B 2
|04:10am
|2 States
|06:29am
|حب خادع
|09:00am
|لكنه لي
|09:59am
|ارجع لي قبلتي
|10:59am
|Shaandaar
|11:59am
|ارجع لي قبلتي
|02:49pm
|لكنه لي
|03:44pm
|حب خادع
|04:39pm
|Yeh Hai Jalwa
|05:39pm
|The State Vs. Jolly LL.B 2
|08:14pm
|ارجع لي قبلتي
|11:00pm
|لكنه لي
|11:45pm
تردد قناة إم بي سي بوليود 2018
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|القطبية
|الترميز
|معامل التصحيح
|11938
|نايل سات
|أفقي
|27500
|3/4