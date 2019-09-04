تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد 2019 على النايلسات

تعتبر قناة إم بي سي بوليود من مجموعه قنوات إم بي سي السعودية التي تمتلك العديد من قنوات المنوعات في الوطن العربي، وتعتبر قناة إم بي سي بوليود هي القناة الوحيدة ضمن باقة إم بي سي المتخصصة في الأفلام والمسلسلات الهندية.

تعرض القناة دائما أحدث أخبار بوليود وإيرادات الأفلام كما تقدم من خلال برامجها تغطية شاملة لأهم المهرجانات الهندية، فضلا عن ذلك تعرض القناة بصورة مستمرة أحدث الأغاني الهندية لأهم نجوم الهند، هذه العروض المميزة كان لها أثرها الواضح على تردد قناة إم بي سي بوليود الجديد وساهمت بصورة في انتشاره.

جدول أفلام قناة إم بي سي بوليود.

نعرض عليكم فيما يلي بيان بجدول أفلام قناة إم بي سي بوليود المقدمة على القناة اليوم بتوقيت السعودية.

لكنه لي 11:49pm خادع 12:49am Action Jackson 01:44am The State Vs. Jolly LL.B 2 04:10am 2 States 06:29am حب خادع 09:00am لكنه لي 09:59am ارجع لي قبلتي 10:59am Shaandaar 11:59am ارجع لي قبلتي 02:49pm لكنه لي 03:44pm حب خادع 04:39pm Yeh Hai Jalwa 05:39pm The State Vs. Jolly LL.B 2 08:14pm ارجع لي قبلتي 11:00pm لكنه لي 11:45pm

تردد قناة إم بي سي بوليود 2018