نتيجة الالتحاق بأكاديمية الشرطة وشروط الالتحاق

اعلنت كلية الشرطة المصرية عن قبول دفعة جديدة بالكلية ، كما ترتب على ذلك قدوم أكثر من 50 ألف شاب للالتحاق بصفوف حراس الوطن وتم اخضاعهم لمراحل الاختبارات ، كالقدرات والاختبار الطبي والاختبار الرياضي والطبي المتقدم وغيرها من الاختبارات وصولا لمرحلة كشف الهيئة والذي يتم فيه اختيار أفضل العناصر.

يبحث طلاب كلية الشرطة عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 على جميع المواقع الإلكترونية ، كما عملت الكلية على غلق باب التقديم لكلية الشرطة أمام الطلاب بمنتصف الأسبوع الماضي ولذلك بدأ عدد من الطلاب يتسائلون عن رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة للدفعة الجديدة.

كما اكدت أكاديمية الشرطة، أنها سوف تعلن الأسماء المقبولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، لتقديم المساعدة للطلاب من خلال تسهيل بعض أمور الاستعلام عن النتيجة والأسماء، وذلك بعد اعتماد وزير الداخلية النتيجة، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2019 بعد ظهورها بمنتهى السهولة.

ومن شروط القبول في أكاديمية الشرطة كالتالي: