تردد قنوات بي اوت كيو الجديدة 2019 على الاقمار الصناعية

اعلنت قنوات بي اوت كيو عبر موقعها الرسمي على منصات الاتصال الاجتماعي أنها سوف تعمل على إذاعة جميع المباريات في كأس العالم للمشاهد العربي بلا أي اشتراكات أو تكويد وحماية للترددات الخاصة بها، لأنها قناة بلا مقابل .

ومن الجدير ذكره ، تم اطلاق القناة مستهل عام 2017 ونالت مراعاة واستحسان المشاهد العربي وارتفع البحث عنها بشكل كبير كما وتعمل على جميع الأجهزة التي تتوفر على خاصية الصورة المضغوطة ( H265 – HVEC ) حيث تتواجد قنوات الشبكة بالكامل وهي 10 قنوات على قمر عرب سات ( بدر ) 26 شرق وبتقنية Full HD و تنقل نفس بث قنوات bein sports القطرية وحالياً تبث على قمر NileSat للباحثين عنها .

سنقدم لكم اليوم عبر موقعنا، فلسطين اليوم، تردد قنوات بي اوت كيو على جميع الاقمار الصناعية فهي كالتالي:

تردد بي آوت كيو beoutQ على قمر النايل سات

القمر الإصطناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل التصحيح Nile Sat 12344 27500 V 5/6 Nile Sat 12034 27500 H 5/6

تردد بي آوت كيو beoutQ على قمر العرب سات