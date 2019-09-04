خطة إسرائيلية لإيجاد بديل للأونروا بدأت من سويسرا

اتفق وزيرا الخارجية الإسرائيلي والسويسري على التعاون لفحص البدائل الممكنة لنشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك من خلال إشراك محتمل للولايات المتحدة ودول أخرى وفقاً للقناة الـ12 الإسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليماته لإعداد وثيقة تعرض البدائل لنشاط الأونروا، متوقعة أن ينتهي العمل في إعداد الوثيقة في وقت قريب.

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فإن كاتس اجتمع، يوم أمس، مع نظيره السويسري، كاسيس، والرئيس السويسري أولي ماورر، وعرض عليهما فكرة إيجاد بديل للأونروا يمكن من خلالها إزالة مكانة اللجوء وتبديد حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذي هجروا من بلداتهم خلال النكبة عام 1948.

وادعى كاتس أن الأونروا تديم مكانة اللجوء الفلسطينية، وتديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما تديم المطلب الفلسطيني بحق العودة.

وكان كاتس قد سبق وأن هاجم وكالة الأونروا، وزعم أنها "هي المشكلة وليست الحل" كما ادعى في لقائه مع نظيره السويسري أن عناصر الأونروا في قطاع غزة تعاونوا ضد "إسرائيل" مع فصائل المقاومة.

وادعت القناة 12 أنه نظرا للمكانة الخاصة لسويسرا، فإن "الاتفاق على التعاون بهذا الشأن قد يساعد في إحداث تغيير في هذا المجال المصيري"، خاصة وأن سويسرا تعتبر إحدى الدول الداعمة ماليا للأونروا، وقامت مؤخرا بتجميد تحويل الأموال في أعقاب تقارير تحدثت عن فساد داخل الوكالة بإدارة مديرها السويسري.

وزعم كاتس أن إقامة وكالة الأونروا هو "حالة خاصة في قضية اللاجئين العالمية، وتهدف إلى إدامة قضية اللجوء الفلسطينية، ومطلب حق العودة للاجئين وأنسالهم" الذين يقدر عددهم بنحو 5.3 مليون لاجئ.

ويدعي أيضا أنه نشأت فرصة "لتغيير الرواية التي تحكى"، ووضع خطط ملائمة والدفع بها بحيث "تشدد على الجانب الإنساني وتحسين أوضاع اللاجئين في أماكن لجوئهم، بما يتيح إلغاء التفويض الممنوح للأونروا".