الهياش يحذر من تداعيات اقتحام نتنياهو للحرم الإبراهيمي

حذر قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش اليوم الأربعاء من تداعيات اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزمرته المتطرفة لمدينة الخليل المحتلة.

ومن المقرر أن يقتحم نتنياهو والمستوطنين مدينة الخليل المحتلة بعد ظهر اليوم الأربعاء، وتأتي زيارته ضمن حملته الدعائية لكسب أصوات المتطرفين والمستوطنين في انتخابيات الكنيست.

ودعا الهباش في بيان صحفي، أهالي مدينة الخليل والمناطق المحيطة بها وكل الفلسطينيين في الضفة الغربية الى تكثيف التواجد في البلدة القديمة لمدينة الخليل والرباط والاعتكاف داخل الحرم الابراهيمي الشريف لإفشال مخططات الاحتلال وقيادته، والتأكيد على أن هذه الأرض لنا وان هذه مقدساتنا سندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة وإصرار.

وحمل الهباش دولة الاحتلال مسؤولية سلامة قضاة وموظفي ومراجعي المحكمة الشرعية في البلدة القديمة لمدينة الخليل جراء الإجراءات الاحتلالية المشددة واعتداءات المتطرفين المستوطنين المتكررة ضد موظفي المحكمة والمواطنين المراجعين الذين تقدم لهم المحكمة خدماتها.

وأكد الهباش، أن الشعب الفلسطيني ما تزال ذاكرته حية، مذكرا بنتائج اقتحام المتطرف ارئيل شارون للحرم القدسي الشريف قبل عشرين عاما، ومؤكدا ان الشعب الفلسطيني وأهالي مدينة الخليل بالذات ما زالت جراحهم لم تندمل جراء المجزرة الإرهابية التي اقترفها الإرهابي جولدشتاين بحق المصلين داخل الحرم الإبراهيمي الشريف عام 1994.

وقال: "إن اقحام الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في مهاترات انتخابية هو جريمة وانتهاك للحقوق الفلسطينية في الأرض والمقدسات، وانتهاك سافر للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة التي أكدت أكثر من مرة أن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف هو تراث إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه أسوة بالحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة لمدينة القدس.