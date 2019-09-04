اسعار الذهب اليوم فى مصر فى محلات الصاغة

شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع عالمي كبير في سعر الذهب بالبورصة الدولية ليسجل أعلي مستوي في سعر الذهب منذ 6 سنوات، كما ازدادت التوقعات بارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة بجمهورية مصر العربية، فقد أكد وزير المالية أن أسعار السلع الرئيسية لن يمسها أي ارتفاع لكن باقي السلع سترتفعن وهذا يؤكد أن أسعار الذهب سترتفع بشكل محلوظ خلال الفترة القادمة.

ارتفعت اسعار الذهب نظرًا لأنه ملاذ أمن للإستثمار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وبالتزامن مع التراجع الكبير الذي أصاب أسواق المال، بالإضافة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام .

وفي هذا السياق قال عضو شعبة الذهب نادي نجيب أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤثر على أسعار الذهب في محلات الصاغة وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار المحلي، موضح أن سعر الدولار في البنوك والمصارف حيث ترتبط أسعار الذهب بعلاقة طردية مع سعر الذهب أي أنه بمجرد ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الذهب.

جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 805 إلى 807 عيار 22 738 إلى 740 عيار 21 704 إلى 706 عيار 18 603 إلى 605 عيار 14 469 إلى 471 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 25,022 إلى 25,093 الجنيه الذهب 5,632 إلى 5,648 الكيلو 804,571 إلى 806,857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 823.16 جنيه 49.76 $ سعر الذهب عيار 22 754.57 جنيه 45.61 $ اسعار الذهب عيار 21 720.28 جنيه 43.54 $ اسعار الذهب عيار 18 617.38 جنيه 37.32 $ سعر الذهب عيار 14 480.18 جنيه 29.02 $ سعر الذهب عيار 12 411.58 جنيه 24.88 $ سعر الذهب عيار 9 308.69 جنيه 18.66 $ اسعار أوقية الذهب 25,600 جنيه 1,547 $ اسعار جنيه الذهب 5,762 جنيه 348.30 $ اسعار كيلو الذهب 823,158 جنيه 49,756 $

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه المصري