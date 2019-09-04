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اسعار الذهب اليوم فى مصر فى محلات الصاغة

  • فلسطين اليوم
  • 13:37 - 04 سبتمبر 2019
اسعار الذهب اسعار الذهب
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شهدت اسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاع عالمي كبير في سعر الذهب بالبورصة الدولية ليسجل أعلي مستوي في سعر الذهب منذ 6 سنوات، كما ازدادت التوقعات بارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة بجمهورية مصر العربية، فقد أكد وزير المالية أن أسعار السلع الرئيسية لن يمسها أي ارتفاع لكن باقي السلع سترتفعن وهذا يؤكد أن أسعار الذهب سترتفع بشكل محلوظ خلال الفترة القادمة.

ارتفعت اسعار الذهب نظرًا لأنه ملاذ أمن للإستثمار في ظل تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين، وبالتزامن مع التراجع الكبير الذي أصاب أسواق المال، بالإضافة إلى انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة للمرة الأولى في أكثر من 3 أعوام .

وفي هذا السياق قال عضو شعبة الذهب نادي نجيب أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيؤثر على أسعار الذهب في محلات الصاغة وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار المحلي، موضح أن سعر الدولار في البنوك والمصارف حيث ترتبط أسعار الذهب بعلاقة طردية مع سعر الذهب أي أنه بمجرد ارتفاع سعر الدولار يرتفع سعر الذهب.

جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

805 إلى 807

عيار 22

738 إلى 740

عيار 21

704 إلى 706

عيار 18

603 إلى 605

عيار 14

469 إلى 471

عيار 12

402 إلى 403

الاونصة

25,022 إلى 25,093

الجنيه الذهب

5,632 إلى 5,648

الكيلو

804,571 إلى 806,857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري والدولار الأمريكي

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

823.16 جنيه

49.76 $

سعر الذهب عيار 22

754.57 جنيه

45.61 $

اسعار الذهب عيار 21

720.28 جنيه

43.54 $

اسعار الذهب عيار 18

617.38 جنيه

37.32 $

سعر الذهب عيار 14

480.18 جنيه

29.02 $

سعر الذهب عيار 12

411.58 جنيه

24.88 $

سعر الذهب عيار 9

308.69 جنيه

18.66 $

اسعار أوقية الذهب

25,600 جنيه

1,547 $

اسعار جنيه الذهب

5,762 جنيه

348.30 $

اسعار كيلو الذهب

823,158 جنيه

49,756 $

 

متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه المصري

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

2 سبتمبر

814.41

712.63

610.82

475.08

407.21

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

30 أغسطس

809.20

708.07

606.91

472.04

404.60

29 أغسطس

813.06

711.45

609.81

474.29

406.53

28 أغسطس

819.68

717.24

614.77

478.15

409.84

27 أغسطس

821.38

718.72

616.04

479.14

410.69

26 أغسطس

812.29

710.77

609.22

473.84

406.14

25 أغسطس

807.08

706.21

605.32

470.80

403.54

24 أغسطس

807.08

706.21

605.32

470.80

403.54

 

 

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