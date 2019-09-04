أسعار بورصة نفط خام برنت في مصر اليوم 4/9/2019

يعتبر خام برنت من أشهر المعايير المستخدمة في تحديد أسعار النفط، وبصفة خاصة في منطقة الدول العربية والشرق الأوسط الذي ينتج ما يقارب نصف إنتاج العالم من البترول.

من جهة اخرى ، يباع نفط برنت في الأغلب بسعر أعلى من خام سلة أوبك، كما ويبلغ إنتاج خام برنت حاليا ما يقارب نصف مليون برميل يوميا، من الحقول المشتركة بين الدولتين انجلترا والنرويج، وفي العادة يتم استهلك كامل إنتاجه داخل القارة الأوروبية.

سعر نفط خام برنت اليوم مقابل الدولار: