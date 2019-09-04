أسعار بورصة نفط خام برنت في مصر اليوم 4/9/2019

يعتبر خام برنت من أشهر المعايير المستخدمة في تحديد أسعار النفط، وبصفة خاصة في منطقة الدول العربية والشرق الأوسط الذي ينتج ما يقارب نصف إنتاج العالم من البترول.
من جهة اخرى ، يباع نفط برنت في الأغلب بسعر أعلى من خام سلة أوبك، كما ويبلغ إنتاج خام برنت حاليا ما يقارب نصف مليون برميل يوميا، من الحقول المشتركة بين الدولتين انجلترا والنرويج، وفي العادة يتم استهلك كامل إنتاجه داخل القارة الأوروبية.
سعر نفط خام برنت اليوم مقابل الدولار:
|نوع النفط القياسي
|السعر مقابل الدولار الأمريكي
|سعر نفط برنت
|58.55
|سعر نفط أوبك
|58.76
|سعر النفط الأمريكي غرب تكساس
|54.27
|سعر النفط الروسي
|55.20
|سعر النفط الأمريكي لوزيانا خفيف
|59.65
|سعر النفط النيجيري
|58.64
|سعر سلة النفط المكسيكي
|49.54
|سعر وحدة الغاز الطبيعي
|2.346
|سعر النفط الإماراتي
|5819
|سعر نفط إيراني ثقيل
|51.44
|سعر نفط البصرة خفيف
|59.76
|سعر النفط الجزائري
|57.97
|سعر النفط السعودي الخفيف
|58.54
|سعر النفط العماني
|58.11
|سعر النفط الكويتي
|58.77