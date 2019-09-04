الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر لشهر سبتمر 2019

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء ، في مصر، عن إطلاق خدمة جديدة أمام مواطنيها من اجل الاستعلام عن قيمة الفواتير الشهرية وذلك الكترونيا عبر موقع الرسمي الخاص بالشركة وذلك على مستوى جميع محافظات جمهورية العربية، وذلك دون الحاجة بالذهاب إلى مقر الشركة من أجل معرفة قيمة الفاتورة الجديدة.

نستعرض معكم اليوم من خلال هذا المقال، أسلوب وخطوات الاستعلام عن كشف حساب استهلاك الكهرباء لهذا الشهر، كما نستعرض أيضا التعريفة الجارية والجديدة لفاتورة الكهرباء، وكذلك الموعد المحدد لزيادة الأثمان ورفع العون نهائيا عن فواتير الكهرباء هذا العام.

خطوات الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر 2019:

عليك أولا بالدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة الرسمي عبر النقر على رابط التالي “هنا“

ستجد العديد من الأيقونات قم باختيار أيقونة ”خدمات”

قم بالدخول على خانة “الاستعلام عن الفواتير”

قم بتحديد المحافظة التابع لها في الخانة المخصص لها.

قم بإدخال اسم صاحب العداد الخاص بك رباعيا.

قم بإرفاق رقم العداد الكهربائي بالأيقونة المخصص لها.

بإمكانك كذلك في حالة مواجهتك صعوبات حول الاستعلام ترك الاسم ورقم العداد في صندوق التعليقات بالأسفل وسوف نوافيكم بالفاتورة بالحال.

في السياق نفسه، تتم عملية السداد للفاتورة بواسطة رقم العداد الكهربائي وتتم عملية الدفع بواسطة الماستر كارد وعند الدفع سيتم إرفاق إيصال السداد، كما بإمكانك سداد رسوم فاتورة الكهرباء كذلك بواسطة خدمات فوري وتكون عملية الدفع أيضا بواسطة رقم العداد.

طريقة سداد فاتورة شهر سبتمبر من خلال الموقع التالي.