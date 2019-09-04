بعوض "حمى غرب النيل" يصل إلى القدس

اكتشفت وزارتي البيئة والصحة الإسرائيليتين، اليوم الأربعاء، بعوض حمى غرب النيل في منطقة القدس وتحديدًا في مستوطنة بسغات زئيف ومحيطها.

ووفق القناة العبرية السابعة، فإن هناك مخاوف من انتشار هذا البعوض الذي يتسبب بتفشي الأمراض، مشددة على أن الوزارتين بدأتا خطوات فورية بالتنسيق مع البلدية لمحاولة السيطرة عليها ومكافحتها.

يشار إلى أن حمى غرب النيل عبارة عن نوع من أنواع الفيروسات التي يطلق عليها الفيروسة المصفرة (FLAVIVIRUS) والذي يوجد في الطبيعة ويصيب الطيور ومن خلال دورة انتقال مشتركة بين البعوض والطيور والتي تنتقل إلى الفقاريات ومنها الى الإنسان والخيل والذي يكون بواسطة لدغة البعوض المصاب