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الاحتلال يغلق طريق حارة جابر المؤدية للحرم الابراهيمي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:08 - 04 سبتمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، بالمكعبات الاسمنتية، مدخل حارة جابر في البلدة القديمة من الخليل، المؤدي الى الحرم الابراهيمي.

وأكد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان عارف جابر، أن قوات الاحتلال اغلقت مدخل حارة جابر وابلغت المواطنين والمارة انه يمنع عليهم التجول والتحرك في الشوارع المؤدية الى الحرم الابراهيمي من بعد ظهر اليوم حتى اشعار اخر .

واشار أن الاحتلال شدد من اجراءاته العسكرية في محيط ما يسمى "طريق المصلين" الممتد من مستوطنة "كريات اربع" عبر واد الحصين، ووادي النصارى جزء من حارة الجعبري، وحارة السلايمة، وحارة جابر، وصولا الى الحرم الابراهيمي.

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