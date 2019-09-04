روحاني: لا نتيجة للمفاوضات مع فرنسا ويمهل الأوروبيين شهرين إضافيين

في وقت استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق قريب مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، ممهلاً الأوروبيين شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي، اشترط مساعد الشؤون السياسية للسياسة الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، عودة إيران إلى تنفيذٍ كامل لتعهداتها بحصولها على 15 مليار دولار لفترة أربعة أشهر حتى نهاية العام.

واستبعد روحاني، خلال اجتماع لحكومته أن تصل بلاده "إلى نتيجة مع أوروبا خلال اليوم أو الغد" في المباحثات التي تجريها مع فرنسا، ليعلن أن طهران ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات النووية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الخطوات التي ستتخذها خلال هذه المرحلة "مهمة للغاية"، وأنها "ستعطي دفعة خاصة لأنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

وقال روحاني، وفقاً لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إننا "سنعلن اليوم أو غداً عن تفاصيل خطوات المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتنا"، مشيراً إلى أن "جزءاً مهماً من الخلافات قد حل لكننا لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي "خلال المباحثات مع فرنسا".

وأوضح روحاني أن فرنسا تجري هذه المفاوضات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، كاشفاً أنها "تدور حول اتفاق إطار لخمسة أشهر".

غير أنه استدرك قائلاً إن إيران ستمنح "فرصة ستين يوماً أخرى لأوروبا للعودة إلى التزاماتها والتفاوض والاتفاق".

ورغم تأكيده أن خطوات المرحلة الثالثة لتقليص التعهدات النووية ستكون "مهمة للغاية"، لكن الرئيس الإيراني لم يكشف عن طبيعتها، على عكس المرحلتين السابقتين، حيث تمت إذاعة الخطوات سلفاً، إلا أن وكالة "إيسنا" الإيرانية، كشفت، أمس الثلاثاء، عن خطوات قالت إنه من المتوقع أن تتضمنها المرحلة الثالثة.