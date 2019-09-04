نتيجة تحويلات رياض الاطفال المرحلة الثانية بالاسكندرية

اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 للمرحلة الاولى في جميع المحافظات المصرية وذلك على موقع مديرية التربية والتعليم.

واوضحت الوزارة، انه يبدأ التقديم في رياض الأطفال للمدارس الخاصة، من شهر يونيو قبل المدارس الحكومية بفترة كبيرة، ومدارس الراهبات يبدأ التقديم لها من نهاية شهر ديسمبر خاصة في الإسكندرية، ومن بداية العام يبدأ التقديم للبلاي سكول في العديد من المدارس الخاصة من سن عامين ونصف وحتى أربع أعوام ونصف.

من الجدير ذكره، يتمكن اولياء الامور من الاستعلام عن نتيجة اطفالهم كي جي 1 ونتيجة قبول تنسيق رياض الاطفال للمرحلة الاولى والثانية عبر البوابات التعليمية للمحافظات المصرية بالرقم القومي.

في سياق مختلف، كشفت العديد من المدارس الخاصة ان موعد التقديم لمرحلة البلاي سكول بدأ من شهر يونيو لفترة محددة، بدأت بعض المدارس الخاصة “الانترناشونال” في العديد من المحافظات بتلقي طلبات التقديم الخاصة بالبابي كلاس والبري سكول الآن.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يجب حضور الطفل للمقابلة الشخصية لإجراء الاختبار الشخصي للقبول، وطباعة جواب الترشح للمدرسة من موقع المديرية على النت وإرفاقه مع الملف، موضحة أنه لا يعتبر قبول الطفل نهائي إلا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وسداد المصروفات بالكامل

مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة