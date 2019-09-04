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خطيب الأقصى يحذّر من قروض مشبوهة لتسريب العقارات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:56 - 04 سبتمبر 2019
عكرمة صبري عكرمة صبري
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حذرالشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى في القدس، من إعلانات تبثّها شركات "إسرائيلية" لمنح قروض مالية مغرية بطرق ميسّرة، مقابل رهن الأشخاص لممتلكاتهم من بيوت أو عقارات أو أراضي.

وأشار صبري في بيان الأربعاء، إلى أن هذه الأسلوب مشبوه ومرفوض، ويُقصد من ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى عصابات المستوطنين.

وطالب المواطنين بعدم التعامل مع هذه الشركات الاستيطانية، وأن يكونوا حذرين من التوقيع على أي ورقة لا يعرفون مضمونها؛ بالإضافة إلى أن هذه المعاملات غير شرعية فيما اشتملت عليه من "الربا" المحرم. مضيفًا أنّ التوسّع في الديون والمجازفة والخداع والتضليل، تؤدي إلى عدم تمكن صاحب القرض من السداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعرّضه لخطر التسريب.

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