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الاحتلال يغلق باب الساهرة في المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:00 - 04 سبتمبر 2019
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أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، باب الساهرة أحد ابواب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال أغلقت باب الساهرة بشكل مفاجئ ومنعت المواطنين من دخول المسجد الأقصى عبره.

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