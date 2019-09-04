القنوات الناقلة لكاس العالم للاندية لكرة اليد

انطلقت بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في نسختهـا الـــ13 على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام بمشاركة 10 أندية من مختلف قارات العـالم، بحضور الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية والأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد.

كما وكان في حفل الافتتاح الذي استغرق 25 دقيقة فقرات متنوعة، أعدتها اللجنة المنظمة لتناسب جميع الحضور من الأفراد والعائلات الذين حضروا مجانًا بعد قرار اللجنة المنظمة فيما سيكون الدخول مجانًا، كما و أعلنت قناة "الرياضية السعودية" عن نقل مبارايات كأس العالم للاندية لكرة اليد.

القنوات الناقلة لبطولة كاس العالم للأندية لكرة اليد 2019

تذاع مباريات بطولة كاس العالم للأندية كرة اليد عبر اربع قنوات عربية وهم :

قناة ( أبو ظبي الرياضية ) الإماراتية.

قناة ( السعودية الرياضية – KSA Sports ) السعودية.

قناة ( أون سبورت – ON Sport ) المصرية.

قناة ( البحرين – Bahrain Sport ) البحرينية.

حيث قد أخدت هذه القنوات العربية حقوق إذاعة مباريات كاس العالم للأندية لكرة اليد وإذاعتها حصرياً.