سعر اليورو اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

شهدت أسعار اليورو في شركات الصرافة و السوق السوداء اليوم انخفاضا طفيفا بمقدار 7 قروش، كما سجلت أسعار اليورو في السوق السوداء 18.26 جنيه مصري للشراء و 18.26 جنيه مصري للبيع.

جاء سعر اليورو في عدد من البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.03 جنيه للشراء.

18.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.09 جنيه للشراء.

18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.09 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.19 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للب

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.09جنيه للشراء.

18.22جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.08 جنيه للشراء.

18.23جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.08 جنيه للشراء.

18.23 جنيه للبيع.