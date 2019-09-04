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ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية

  • فلسطين اليوم
  • 12:03 - 04 سبتمبر 2019
سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر
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شهد سعر الذهب، اليوم الاربعاء، في الاسواق المصرية ارتفاع عالمي في سعر الذهب بالبورصة الدولية ليسجل اعلى مستوى في سعر الذهب منذ 6 سنوات ، كما سجلت ارتفاع ببنحو 5 جنيهات.

تأتي مكاسب الذهب بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وسجل الذهب عيار 18 سعر 605 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 21 سعر 706 جنيهات، وسعر الذهب عيار 24 نحو 807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5648 جنيها .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 805 إلى 807
عيار 22 738 إلى 740
عيار 21 704 إلى 706
عيار 18 603 إلى 605
عيار 14 469 إلى 471
عيار 12 402 إلى 403
الاونصة 25,022 إلى 25,093
الجنيه الذهب 5,632 إلى 5,648
الكيلو 804,571 إلى 806,857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 823.16 جنيه 49.76 $
سعر الذهب عيار 22 754.57 جنيه 45.61 $
اسعار الذهب عيار 21 720.28 جنيه 43.54 $
اسعار الذهب عيار 18 617.38 جنيه 37.32 $
سعر الذهب عيار 14 480.18 جنيه 29.02 $
سعر الذهب عيار 12 411.58 جنيه 24.88 $
سعر الذهب عيار 9 308.69 جنيه 18.66 $
اسعار أوقية الذهب 25,600 جنيه 1,547 $
اسعار جنيه الذهب 5,762 جنيه 348.30 $
اسعار كيلو الذهب 823,158 جنيه 49,756 $

 

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