ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية

شهد سعر الذهب، اليوم الاربعاء، في الاسواق المصرية ارتفاع عالمي في سعر الذهب بالبورصة الدولية ليسجل اعلى مستوى في سعر الذهب منذ 6 سنوات ، كما سجلت ارتفاع ببنحو 5 جنيهات.

تأتي مكاسب الذهب بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وسجل الذهب عيار 18 سعر 605 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 21 سعر 706 جنيهات، وسعر الذهب عيار 24 نحو 807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 5648 جنيها .

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 805 إلى 807 عيار 22 738 إلى 740 عيار 21 704 إلى 706 عيار 18 603 إلى 605 عيار 14 469 إلى 471 عيار 12 402 إلى 403 الاونصة 25,022 إلى 25,093 الجنيه الذهب 5,632 إلى 5,648 الكيلو 804,571 إلى 806,857

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري