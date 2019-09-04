اسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء استقرار في سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر، كما وشهد سعر اليورو ارتفاع في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه ، كما استمر سعر الريال السعودي في الاستقرار في سعر العملة السعودية بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسم الحج.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه: