اسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاربعاء استقرار في سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر، كما وشهد سعر اليورو ارتفاع في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه ، كما استمر سعر الريال السعودي في الاستقرار في سعر العملة السعودية بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسم الحج.
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه:
|العملة
|أعلى سعر شراء
|أقل سعر بيع
|الدولار
|
16.53
المصرف المتحد
|
16.51
بنك التنمية الصناعية
|اليورو
|
18.19
بنك البركة
|
18.18
البنك المركزى المصرى
|الجنيه الاسترليني
|
19.97
المصرف المتحد
|
19.99
البنك المركزى المصرى
|الريال السعودي
|
4.40
البنك المصرى الخليجى
|
4.43
البنك العربي الأفريقي الدولى
|الدرهم الإماراتي
|
18.26
بنك البركة
|
4.52
بنك الإسكندرية
|الدينار الأردني
|
23.33
بنك عودة
|
23.43
كريدى أجريكول
|الدينار الكويتي
|
54.31
بنك عودة
|
54.62
المصرف العربى الدولى
|الريال العماني
|
42.86
البنك الأهلي المصري
|
43.12
بنك الإسكندرية
|الدينار البحريني
|
43.77
بنك بلوم
|
44.03
بنك بلوم