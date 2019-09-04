لذوي الاحتياجات الخاصة بغزة: تحكّم في منزلك بهاتفك الذكي..!

من المتعارف عليه أن يتم تشغيل الأجهزة الكهربائية في المنازل الغزّية بشكل يدوي، لكن الشاب هاني نصير قرر التفكير خارج الصندوق، بالعمل على تطوير فكرته بإنشاء مشروعه الخاص "البيت الذكي"، للتحكم في تشغيل وإطفاء الأجهزة الكهربائية من خلال تطبيق على الهاتف الذكي.

فكرة المشروع تستهدف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة، لاسيما مع تزايد أعداد المعاقين جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة على شرق القطاع، ولجعل حياتهم أكثر سهولة في التعامل مع الأجهزة الكهربائية، وأكثر أمانًا بالاعتماد على أنفسهم بأنفسهم دون الحاجة لأحد.

ووفق إحصائيات رسمية، فإن مقدمي الخدمات لذوي الإعاقة في قطاع غزة لا تلبي سوى 10% من الخدمات الأساسية لهم، وتشير إلى أن نسبة الاعاقة تصل لنحو 2.1% على مستوى الأراضي الفلسطينية، وترتفع في أوساط الذكور مقارنة بالنساء وترتفع في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية.

"فكرة المشروع"

نصير، استوحى فكرة مشروع "البيت الذكي" من فيلم للخيال العلمي يعرف باسم "ساينس فنكشن"، حيث يدور الفيلم حول رجل أصيب بالشلل، وأصبح مقعدًا، وتم تأهيل منزله كي يتحكم بشكل كامل في الأجهزة الكهربائية من خلال الأوامر الصوتية لتسهيل أموره الحياتية.

ويقوم مشروع "البيت الذكي"، على طريقتين، الأولى من خلال تطبيق أندرويد مبرمج يحتوي على أزرار خاصة لكل جهاز (off-on)، أما الثانية فتعتمد على ربط الجهاز مع تطبيق "مساعد جوجل" وتقنية الأوامر الصوتية، والتي بدورها تعطي أمرًا لتشغيل الجهاز الكهربائي. وفق ما قاله لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

"ترشيد استهلاك الطاقة"

ويشير نصير، إلى أن المستخدم يستطيع التحكم في الأجهزة الكهربائية المنزلية من خلال الانترنت من أي مكان في العالم، بحيث يجب أن يتوفر الانترنت في المنزل المجهز مسبقًا وعلى الجهاز الذكي أيضّا، مضيفًا أن مشروعه يهدف لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع غزة.

وحول المعيقات التي واجهته خلال مراحل المشروع، يوضّح أن عدم توفر القطع الالكترونية المطلوبة واستمرار انقطاع التيار الكهرباء في غزة أثرا بشكل كبير في إنجاز مشروع "البيت الذكي"، مبينًا أنه يعتمد كليًا على الانترنت والكهرباء معًا في ذات الوقت.

"تكلفة ورسالة"

وحسب نصير، يحتاج تجهيز "البيت الذكي" إلى هاتف، وشبكة أسلاك خارجية، وإلى التطبيق المبرمج، وقد تصل تكلفة إنشاءه (500 -1000 دولار) وفق مساحة البيت وعدد الأجهزة المراد التحكم بها.

رسالة الشاب هاني نصير، تلخصت بالاهتمام بفكرة مشروعه وتبنيها من قبل الجهات المختصة وأصحاب المؤسسات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، لما له من أثر كبير في التخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المعاقين، داعيًا الجهات المختصة للاطلاع على المشروع عن كثب ودعمه.

وتشير بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات غزة بلغ 50795 شخصًا من ذوي الإعاقة منهم 28226 ذكور، و22569 إناث، أي ما نسبته 2.5 % من إجمالي السكان في قطاع غزة.













