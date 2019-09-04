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اسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

  • فلسطين اليوم
  • 11:51 - 04 سبتمبر 2019
ذهب ذهب
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شهدت أسعار الذهب في محلات بيع الذهب بجميع المدن في المملكة العربية السعودية، حالة من الإستقرار في بداية التعاملات الصباحية لبيع الذهب بجميع أشكاله وانواعه المختلفة ، حيث استقر سعر جرام الذهب في الأسواق بالمملكة، تزامنًا مع ثبات الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة.

 

ونقدم لكم خلال الجدول التالي سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الاربعاء ، وهي كالتالي:

 
الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 186.73 ريال $49.78
سعر الذهب عيار 22 171.17 ريال $45.63
اسعار الذهب عيار 21 163.39 ريال $43.56
اسعار الذهب عيار 18 140.05 ريال $37.34
سعر الذهب عيار 14 108.93 ريال $29.04
سعر الذهب عيار 12 93.37 ريال $24.89
اسعار أوقية الذهب 5,807 ريال $1,548
اسعار جنيه الذهب 1,307 ريال $348.48
اسعار كيلو الذهب 186,732 ريال $49,781
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