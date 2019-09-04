اسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب في محلات بيع الذهب بجميع المدن في المملكة العربية السعودية، حالة من الإستقرار في بداية التعاملات الصباحية لبيع الذهب بجميع أشكاله وانواعه المختلفة ، حيث استقر سعر جرام الذهب في الأسواق بالمملكة، تزامنًا مع ثبات الدولار في البنوك ومكاتب الصرافة.
ونقدم لكم خلال الجدول التالي سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الاربعاء ، وهي كالتالي:
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|186.73 ريال
|$49.78
|سعر الذهب عيار 22
|171.17 ريال
|$45.63
|اسعار الذهب عيار 21
|163.39 ريال
|$43.56
|اسعار الذهب عيار 18
|140.05 ريال
|$37.34
|سعر الذهب عيار 14
|108.93 ريال
|$29.04
|سعر الذهب عيار 12
|93.37 ريال
|$24.89
|اسعار أوقية الذهب
|5,807 ريال
|$1,548
|اسعار جنيه الذهب
|1,307 ريال
|$348.48
|اسعار كيلو الذهب
|186,732 ريال
|$49,781