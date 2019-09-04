ارتفاع كبير لاسعار الكتب الخارجية في مصر

فوجئ أولياء أمور طلاب المدارس في مصر لهذا العام بارتفاع كبير في أسعار الكتب الخارجية لجميع المراحل الدراسية، تتراوح بين 10 و15 جنيهاً للكتاب الواحد، وهو الأمر الذي سبَّب معاناة لجميع أولياء الأمور؛ نظراً لعدم قدرة الطلاب على الاكتفاء بالكتب الحكومية الغير وافية للطالب.

واعلنت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك زيادة في أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل الابتدائي والإعدادية والثانوية تتراوح بين 10 الي 15 جنية للكتاب الواحد.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور قاموا بشراء الكتب الخارجية لأغلب الصفوف الدراسية بزيادة وصلت إلى 15 جنيه قبل نفاذها من المكتبات مع قرب العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أن الطلاب يعتمدون على الكتاب الخارجي اعتماد أساسي حتى خلال الدراسة.

واشارت الى أن الكتاب الخارجي يختلف اختلافًا كبيرًا عن الكتاب المدرسي، لما يتضمنه من شرح وافي وشامل وبطريقة بسيطة غير معقدة وأسئلة وتدريبات ملمة بالمنهج يستطيع الطلاب المذاكرة والمراجعه من خلاله.

وطالبت عبير، وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالكتاب المدرسي والتدريبات حتى يصبح مثل الكتاب الخارجي ولا يلجأ أولياء الأمور لشراؤه ورفع المعاناة عنهم، خاصة أن سعر بعض الكتب الخارجية يصل إلي 85 جنية، مشيرة إلي أن هناك أسر كثيرة لديها أكثر من طالب.