موعد مباراة سوريا والفلبين والقنوات الناقلة

يفتتح ملعب باناد ستاديوم ابوابه ،غدا 5/9/2019 ، في الجولة الثانية في مباراة الذهاب من تصفيات كأس العالم، بمباراة ستضم كل من فريق سوريا والفلبين.

تقام المباراة غدا في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، وتمام الثانية والنصف بتوقيت السعودية وفلسطين وذلك عبر قناة Bein sport HD1.

وقع المنتخب السوري في المجموعة الأولي وتضم كلاً من المنتخبات التالية “الصين ، والفلبين ، وغوام” ، و تقام غدا المباراة الأولي بين سوريا والفلبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، ويشارك في هذه التصفيات 40 دولة ، تضم كل مجموعة في هذه التصفيات 5 منتخبات ، ومن الجدير ذكره، تقام هذه المنافسات لهذا الدور خلال الفترة ما بين 5 سبتمبر 2019 حتي 9 يونيو 2020.

يسعى المنتخب السورى للخروج بنتيجة إيجابية للحفاظ على الحظوظ مبكراً، خاصة أن المجموعة تضم منتخب قوي مثل الصين والمرشح الأول للصعود اولاً، بالإضافة إلى منتخبات المالديف وغوام وهى منتخبات متوسطة المستوى مما يتيح للمنتخب السورى للصعود ثانياً.

ويدخل المنتخب السورى مباراته أمام المنتخب الفلبينى بعد تعادل إيجابى مع المنتخب الهندي بنتيجة (1-1)، بينما يدخل المنتخب الفلبين بعد هزيمة من المنتخب الصينى بنتيجة هدفين مقابل لا شئ.

في سياق مختلف، تقابل المنتخب السوري مع نظيره الفلبيني في عام 1984، وانتهت المباراة بفوز المنتخب السورى بهدفين مقابل لا شيء، وأيضا فى عام 2001 تقابل المنتخبين في تصفيات آسيا لكأس العالم وانتهت بفوز المنتخب السوري بنتيجة كبيرة (0-12)، وآخر مباراة انتهت بفوز المنتخب السوري بخمسة أهداف مقابل لا شئ.