فصائل المقاومة: لا يحق لأحد المساس بحقوق الموظفين

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنه لا يحق لأحد المساس بحقوق الموظفين في قطاع غزة والضفة المحتلة خاصةً الراتب الكامل لأغراض سياسية.

وعدت الفصائل، في تصريح صحفي تعقيباً على سياسة التمييز في الرواتب بين موظفي السلطة في الضفة وغزة، استمرار سياسة التمييز في رواتب الموظفين بين الضفة وغزة هو مضي بالسلوك الانفصالي اللاوحدوي الذي تسير به حكومة اشتية.

وأكدت الفصائل، أن السياسة الانفصالية ضد غزة من حكومة محمد اشتية تزيد من معاناة شعبنا المحاصر في القطاع وتتماهى مع مساعي الاحتلال لكسر عزيمته وتنفيذ صفقة القرن.

وشددت على أن الحكومة مطالبة بالالتزام بكافة حقوق الموظفين في غزة والضفة وبالأخص الراتب الكامل، ولايحق لأحد المساس به لأغراض سياسية.

وطالبت الفصائل، بإلغاء الاجراءات المتخذة ضد غزة وسياسات التمييز، فهذا هو المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام وتجاوز ذلك هو مضيعة للوقت.