مواعيد أهم مباريات اليوم 4/9/2019

توقفت جميع المباريات في الدوريات المحلية خصوصاً في أوروبا وأغلب دول العالم عموماً، كما وتوقف ايضا الموسم الخاص بشهر سبتمبر، وذلك لإتاحة الفرص للمنتخبات الدولية للعب المباريات سواء الودية أو الرسمية.

وفيما يلي تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 4/9/2019 بتوقيت مكة المكرمة (جرينتش +3) على النحو التالي:-

مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

منتخب بوروندي ضد منتخب تنزانيا .. الساعة 16:00

منتخب إريتريا ضد منتخب ناميبيا .. الساعة 16:00

منتخب إثيوبيا ضد منتخب ليسوتو .. الساعة 16:00

منتخب جنوب السودان ضد منتخب غينيا الاستوائية .. الساعة 16:00

منتخب موروشيوس ضد منتخب مزنبيق .. الساعة 17:30

منتخب جيبوتي ضد منتخب سيوزلاند .. الساعة 18:00

منتخب ساوتومي ضد منتخب غينيا بيساو .. الساعة 18:30

منتخب ليربيا ضد منتخب سيراليون .. الساعة 21:00

مباريات اليوم في كأس البرازيل

أتلتيكو بارانيسي ضد جريميو .. الساعة 1 صباحاً فجر الخميس

إنترناسيونالي ضد كروزيرو .. الساعة 3:30 صباحاً فجر الخميس