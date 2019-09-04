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وفاة مواطن وإصابة نجله بجراح خطرة في حادث سير على شارع صلاح الدين

  • فلسطين اليوم - دير البلح
  • 11:08 - 04 سبتمبر 2019
إصابات حادث السير إصابات حادث السير
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توفي مواطن، فيما أصيب نجله بجراح خطيرة من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، نتيجة انقلاب المركبة على شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وقد أفاد المقدم فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث السير في المحافظات الجنوبية، أن مركبة من نوع أوبل قيادة السائق"خ. ش"، يبلغ من العمر (55 عاماً)، ويركب خلفه نجله "ع. ش" البالغ من العمر (25 عاماً)، ومتجه بها من الجنوب باتجاه الشمال على شارع صلاح الدين.

وبين، أنه لدى وصول السائق مقابل جسر وادي غزة، فقد السائق السيطرة علي آلة القيادة نتيجة لخلل فني بانفجار الإطار الأمامي الأيسر للمركبة ونتيجة للسرعة الزائدة، أدى ذلك إلى انحراف المركبة على الجهة اليمنى للطريق وصدم المركبة بحاجز الحديد المثبت على الجهة اليمنى للجسر نتج عن ذلك انقلاب المركبة عدة مرات واستقرارها على مسافة 25 متر من الصدمة بحجر الجسر الأمر الذي أدى الى وفاة سائق المركبة وإصابة نجله بإصابة متوسطة.

وأضاف حرب، أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة وعدم التأكد من سلامة المركبة فنيا وميكانيكا قبل التحرك من طرف السائق.

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