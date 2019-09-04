الأسير المضرب منذ (66) يوماً "حذيفة حلبية" يدخل مرحلة الخطر الشديد

قالت عائلة الأسير المضرب عن الطعام منذ 66 يوماً حذيفة بدر حلبية أن ابنها نقل إلى العناية المركزة في مستشفى "كابلان" بالداخل المحتل، بعد تدهور وضعه الصحي، ومنع عائلته من زيارته.

وأكد مصعب حلبية" شقيق الأسير بدر أن الحالة الصحية لشقيقه باتت مقلقة للغاية حيث يضرب عن الطعام منذ 66 يوماً، وكان يعاني قبل اعتقاله من عدة أمراض، فقد أصيب سابقاً بسرطان الدم، ويعاني من آثار حروق في جسده بنسبة 65%، إضافة إلى ضعف عضة القلب لديه، وخلل في الكبد. وقد اتهم سلطات الاحتلال بتعمد قتله بشكل بطيء؛ خاصة أنها كانت تتذرع بقتله قبل اعتقاله من خلال التفجيرات وإطلاق النار على منزله، وناشد شقيق الأسير حلبية الجميع التدخل لإنقاذ حياة شقيقه والأسرى المضربين.

والأسير حذيفة بدر حلبية (33عاماً) من سكان بلدة أبو ديس قضاء القدس، كان قد اعتقل بتاريخ 10/6/2018، وجُدد أمر اعتقاله الإداري ثلاث مرات، وذلك مدة ستة أشهر في المرة الأولى، ومدة ستة أشهر في المرة الثانية، وأربعة أشهر في المرة الثالثة ما دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام ضد قرارات تجديد اعتقاله الإداري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاعتقال هو الرابع للأسير حلبية، وقد رزق خلال اعتقاله الأخير بطفلته مجدل ويحرمه الاحتلال من حقه في رؤيتها.

ويواصل الأسير حذيفة حلبية إضرابه عن الطعام منذ 66 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الإداري بالإضافة لسبعة أسرى آخرين؛ وهم:

◼الأسير أحمد غنام (42 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل الذي يواصل إضرابه لليوم 53.

◼الأسير سلطان خلف (38 عاما) من بلدة برقين في جنين يواصل إضرابه لليوم 49.

◼الأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس مضرب لليوم 43.

◼الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين مضرب لليوم 36.

◼الأسير ناصر الجدع (30 عاماً) من بلدة برقين في محافظة جنين مضرب لليوم 29.

◼الأسير ثائر حمدان (30 عاما) من بلدة بيت سيرا مضرب لليوم 24.

◼كما ويواصل الأسير فادي الحروب (27 عاما) من بلدة دورا إضرابه لليوم 23 على التوالي.