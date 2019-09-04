مادورو يتهم كولومبيا بالسعي لإشعال حرب مع فنزويلا

وضع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، الجيش في حالة تأهب على الحدود مع كولومبيا، متهما بوغوتا باستخدام عودة قادة سابقين بحركة فارك لحمل السلاح لإشعال فتيل "نزاع عسكري" مع بلاده.

ويتهم مادورو كولومبيا بالسعي لإشعال حرب مع فنزويلا كولومبيا.. مقتل 9 متمردين في أول عملية للجيش بعد عودة "فارك" لرفع السلاح

وقال خلال حفل عسكري في كاراكاس إن "الحكومة الكولومبية تغرق كولومبيا في حرب تتفاقم، وتصدر اتهامات لا أساس لها لمهاجمة فنزويلا وشن نزاع عسكري ضد بلدنا".

وأضاف أنّه أمر بوضع الوحدات العسكرية المنتشرة على طول الحدود بين البلدين والبالغ طولها 2200 كيلومتر في حالة "تأهّب برتقالي" في "مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا".

وأشار مادورو إلى أن القوات الفنزويلية ستجري مناورات عسكرية على هذه الحدود في الفترة بين 10 و28 سبتمبر لضمان "جهوزيتها الكاملة".

وزادت العلاقات سوءا بين الرئيس الفنزويلي الاشتراكي ونظيره الكولومبي اليميني إيفان دوكي بعد إعلان قادة سابقين في فارك الأسبوع الماضي رفضهم اتفاقية السلام التي أبرمت عام 2016 وعودتهم لحمل السلاح مرة أخرى.

يشار إلى أن كاراكاس قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع بوغوتا في فبراير بعد الدعم الذي قدمته كولومبيا للمحاولة الفاشلة التي قادها المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا للبلاد في يناير المنصرم.