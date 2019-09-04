تأييد أردني لطلب فلسطين دعم تجديد التفويض للأونروا

أيدّ الأردن طلب دولة فلسطين مواصلة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب جهودها في تفعيل قنوات الاتصال الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على التصويت لصالح دعم تجديد التفويض لوكالة الغوث الدولية.

واكد المجتمعون في ختام اجتماع المشرفين على شؤون الفلسطينيين الطارئ الذي دعت له فلسطين بمشاركة الدول المضيفة للاجئين، وعقد بالجامعة العربية وشارك فيه الأردن ولبنان كدول مضيفة للاجئين دعمهم لاستمرار الأونروا في عملها ورفض أي مساس أو تلاعب بتعريف صفة اللاجئ الفلسطيني.

كما أكدوا على استمرار "أونروا" في تقديم كافة خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية والإغاثية لكل اللاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، حتى يتم حل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا.

ودان المشاركون حملة الاستهداف والتشكيك التي تتعرض لها وكالة الأونروا من الإدارة الأميركية، والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على تجديد التفويض الممنوح للوكالة في شهر تشرين الثاني المقبل.

وشدد المؤتمر على أهمية ومحورية الحضور العربي في مؤتمر تعهدات كبار المانحين للأونروا على المستوى الوزاري، والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في تغطية العجز المالي الذي قدر بـ 120 مليون دولار.