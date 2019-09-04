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واشنطن تفرض عقوبات على وكالات فضائية إيرانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:31 - 04 سبتمبر 2019
وكالات فضائية إيرانية وكالات فضائية إيرانية
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث وكالات فضاء إيرانية في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إن بلاده فرضت عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة.

وأضاف بومبيو في بيان "لن تسمح الولايات المتحدة لإيران باستخدام فضائها لإطلاق برنامج كستار لتحديث برامجها للصواريخ الباليستية".

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